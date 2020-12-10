Угон с последствиями в Глубоком

Еще один угон с последствиями для фигуранта истории произошел в Глубоком. Пропажу своей машины обнаружила 24-летняя девушка. Об угоне "Фольксваген - Поло" она сообщила в милицию. Пока на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ стали объезжать окрестности. Вскоре машина была найдена в кювете дороги, ведущей на Докшицы.