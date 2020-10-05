3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Уговаривал взять кредит, а после исчезал
Милиция устанавливает жертв мошенника. Как рассказали в МВД, 26-летний житель Витебска искал людей, которые ведут асоциальный образ жизни и под различными предлогами втирался к ним в доверие. После этого он предлагал новому знакомому взять на себя рассрочку на телефон или другую технику. Заполучив гаджет, предприимчивый витебчанин исчезал. Установлено, что таким образом он оставил с рассрочкой на 9000 рублей одного из потерпевших. На него был оформлен кредит на покупку двух айфонов, трех смарт-браслетов. Правоохранители предполагают, что количество обманутых может быть больше. Если вы также попали на такую удочку, просьба обратиться в милицию: /029/ 514 11 81 или 102.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов