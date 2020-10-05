Уговаривал взять кредит, а после исчезал

Милиция устанавливает жертв мошенника. Как рассказали в МВД, 26-летний житель Витебска искал людей, которые ведут асоциальный образ жизни и под различными предлогами втирался к ним в доверие. После этого он предлагал новому знакомому взять на себя рассрочку на телефон или другую технику. Заполучив гаджет, предприимчивый витебчанин исчезал. Установлено, что таким образом он оставил с рассрочкой на 9000 рублей одного из потерпевших. На него был оформлен кредит на покупку двух айфонов, трех смарт-браслетов. Правоохранители предполагают, что количество обманутых может быть больше. Если вы также попали на такую удочку, просьба обратиться в милицию: /029/ 514 11 81 или 102.