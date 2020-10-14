3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Угроза как последняя надежда
Видимо так рассуждал престарелый житель столицы, когда сообщил в диспетчерскую службу коммунальщиков о своей проблеме и ее возможных последствиях. В службу 115 позвонил 92-летний инвалид-колясочник и пожаловался на отсутствие на протяжении двух недель воды в ванной. Раздосадованный дедушка в итоге заявил, что если поломку не устранят, взорвет дом.
В итоге на тревожный звонок выехала милиция. Их встретила 91-летняя супруга жалобщика. В итоге оказалось, что проблема отсутствия воды решалась достаточно просто. Нужно было отрегулировать кран подачи воды. Хозяева остались благодарны за помощь, милиционеры в свою очередь объяснили дедушке, как правильно сообщать о бытовых неурядицах, чтобы самому себе не создавать проблемы.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов