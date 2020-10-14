ЧПЗона X

Угроза как последняя надежда

Видимо так рассуждал престарелый житель столицы, когда сообщил в диспетчерскую службу коммунальщиков о своей проблеме и ее возможных последствиях. В службу 115 позвонил 92-летний инвалид-колясочник и пожаловался на отсутствие на протяжении двух недель воды в ванной. Раздосадованный дедушка в итоге заявил, что если поломку не устранят, взорвет дом.

В итоге на тревожный звонок выехала милиция. Их встретила 91-летняя супруга жалобщика. В итоге оказалось, что проблема отсутствия воды решалась достаточно просто. Нужно было отрегулировать кран подачи воды. Хозяева остались благодарны за помощь, милиционеры в свою очередь объяснили дедушке, как правильно сообщать о бытовых неурядицах, чтобы самому себе не создавать проблемы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все