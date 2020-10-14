Угроза как последняя надежда

Видимо так рассуждал престарелый житель столицы, когда сообщил в диспетчерскую службу коммунальщиков о своей проблеме и ее возможных последствиях. В службу 115 позвонил 92-летний инвалид-колясочник и пожаловался на отсутствие на протяжении двух недель воды в ванной. Раздосадованный дедушка в итоге заявил, что если поломку не устранят, взорвет дом.