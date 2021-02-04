Угрожал топором бывшей сожительнице - настоящие страсти разыгрались в Молодечненском районе

Женщина решила навестить своего бывшего, с которым они вместе жили около двух лет, тем более что у нее остались ключи от дома мужчины. Однако дверь оказалась запертой изнутри, на стук и звонки никто не отвечал. Тогда она решила залезть в жилище через окно, где и застала другую спутницу. Выскочив из дома, дама попалась на глаза сожителю, который со злости взялся за топор, обещая расправиться с незваной гостьей.