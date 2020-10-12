Украинский дальнобойщик пытался пересечь границу под воздействием наркотиков

Более того, в его машине обнаружены марихуана и метамфетамин – сообщает ГТК. 36-летний водитель выполнял международную перевозку из Украины в Россию, въезжал в Беларусь через пункт пропуска "Новая Гута". Служебная собака при проведении таможенного контроля обнаружила тайник. Сверток с растительным веществом и фрагмент шприца были спрятаны в личных вещах мужчины. Эксперты выяснили, что это марихуана и особо опасное психотропное вещество – метамфетамин. В это же время в организме самого водителя обнаружены каннабиноиды, амфетамин и метамфетамин. Украинец задержан. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело.