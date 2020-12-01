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Украинца с патронами остановили на границе
58-летний мужчинаследовал через пункт пропуска Новая Гута. Ехал он на автобусе сообщениемЧернигов - Минск. С собой вез 15 патронов калибром 9 мм. Однако отправилсяпутешественник на зеленый коридор, заявив тем самым, что запрещенного груза унего нет. В ходе осмотра вещей украинца были обнаружены предметы, схожие спатронами - говорят в таможне. Сам мужчина отметил, что забыл про этот груз всвоей сумке. Боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. По данномуфакту проверка продолжается.
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