Украинца с патронами остановили на границе

58-летний мужчинаследовал через пункт пропуска Новая Гута. Ехал он на автобусе сообщениемЧернигов - Минск. С собой вез 15 патронов калибром 9 мм. Однако отправилсяпутешественник на зеленый коридор, заявив тем самым, что запрещенного груза унего нет. В ходе осмотра вещей украинца были обнаружены предметы, схожие спатронами - говорят в таможне. Сам мужчина отметил, что забыл про этот груз всвоей сумке. Боеприпасы отправили на баллистическую экспертизу. По данномуфакту проверка продолжается.