Уличных музыкантов в переходе минского метро избила пьяная компания

Вместо приятных слов и аплодисментов - неадекватная агрессия и побои. Пьяная компания мужчин избила уличных музыкантов в одном из переходов столичного метро. В обстоятельствах инцидента, который случился в первый день августа, разбираются следователи. По их информации, трое ранее судимых мужчин, проходя по подземке, обратили внимание на четырех молодых людей - музыкантов. Среди них была 14-летняя девушка. Фигуранты дождались, пока подросток останется одна, и попросили исполнить желаемую композицию.