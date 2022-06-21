Умный в гору не пойдет - внедорожник покатился кубарем в Кабардино-Балкарии

"Родились в рубашке, не иначе!" – комментируют в Сети видеоролик с катящимся внедорожником. Известно, что группа туристов отправилась на так называемый джипинг в Тызыльское ущелье Кабардино-Балкарии. Водитель внедорожника решил покорить крутую гору, но ее характер оказался непокорным, а природный рельеф слишком крутым для техники. Машина на заблокированных тормозах сначала стала скользить по склону, а потом и вовсе легла на боковой крен и покатилась кубарем. Из разбитых окон полетели вещи, казалось, что транспорт буквально разваливается на части. Самое интересное, что во время выполнения незапланированного трюка никто из пассажиров серьезно не пострадал. Водитель тоже остался жив, но точно в шоке.