Уникальный испанский пистолет времен Первой мировой нашел у себя на участке житель Сморгони

Столь раритетный экспонат с двумя магазинами мужчина отдал в милицию. Экспертами оружие было идентифицировано. Это пистолет Vencedor - самозарядный, нарезной, калибра 7,65 мм. Как правило, использовался в качестве личного оружия французскими солдатами в Первую мировую войну. Несмотря на то что пистолет поступил на экспертизу в неисправном состоянии и ему более 100 лет, для стрельбы он оказался пригоден. Только один из патронов изготовлен заводским способом, остальные - самодельные.



