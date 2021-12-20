Универсальные мошенники задержаны в Москве и Смоленской области

Мастера плохих дел и большой фантазии. Универсальные мошенники задержаны полицейскими в России. Зачастую аферисты выбирают определенную схему для обмана. Но эти персонажи пошли против системы и расширили поле деятельности. Начинали со звонков пенсионерам и рассказов якобы проводится денежная реформа, а потому необходимо заменить все наличные. К жертвам лжи приезжали курьеры и забирали сбережения.



Или еще одна схема. Сообщение о положенной компенсации за санаторно-курортное лечение. Но для получения выплаты требуется оплатить определенный взнос. Не удивительно, что деньги исчезали вместе с жуликами.



В третьем варианте вымысла мошенники перевоплощались в соцработников. Ходили по квартирам парами, и пока один сообщник отвлекал жильцов, второй похищал накопления. У каждого участника группировки были свои обязанности - от выбора будущей жертвы до распределения добычи. А потому нужны были новые кадры, которые, к слову, проходили инструктаж по способам конспирации и действиям в разных ситуациях. Задержали подозреваемых в Москве и Смоленской области.