Более 300 человек будущих спасателей - Университет гражданской защиты МЧС завершил набор абитуриентов в свою альма-матер. Факультеты предупреждения и ликвидации ЧС, техносферной безопасности и заочного обучения будут готовить юношей и девушек для различных задач. Будущие бойцы МЧС, огнеборцы, инженеры, инспекторы по пожарной безопасности зачислены на дневную и заочную формы обучения. Многие практические занятия у курсантов напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше.



Рассказывает Владимир Королев.



Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. Будущих спасателей учат с осторожностью относиться к любым завалам и провисаниям. Никогда не знаешь, где критическая точка в разрушенной от пожара постройке.

В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар, важно научиться ориентироваться в пространстве, ведь в задымленном подвале спасатели для дыхания используют кислород в баллонах.





Любая утечка в подобных помещениях может обернуться трагедией

Будущих спасателей учат справляться с любой стихией. Рядовая авария - прорыв водопровода, чрезвычайная ситуация - утечка газа.Нередко спасатели выезжают на дорожные происшествия - деформированный после аварии кузов не позволяет водителю или пассажирам покинуть разбитый автомобиль. Извлечь пострадавших под силу любому курсанту после года обучения на спецкурсе. Специальный тренажер может перевернуть машину, имитируя сложность ДТП.Если спасатели оказались на месте ЧП раньше медиков, оказание первой помощи ложится на их плечи. Остановить артериальное кровотечение на руке и ноге помогает манекен Жорик. Кровь, слышны крики и стоны - можно отработать любую ситуацию.В этом кабинете курсанты и отрабатывают алгоритмы оказания первой помощи.

За обычным звонком в службу спасения стоит слаженная работа нескольких звеньев. От сигнала о помощи до приезда расчетов проходит менее 10 минут. Чтобы все функционировало без сбоя, будущие спасатели отрабатывают действия передачи информации на дисциплине "Организация и тактика тушения пожара".