Ущерб на 3,5 тысячи рублей нанесли мошенники автолюбительницам из Молодечно

Аферы с продажей авто, 3,5 тысячи рублей ущерба и три жертвы. Правоохранители ищут мошенников. Известно, что в неприятную ситуацию попали автолюбительницы из Молодечно. Женщины находили объявление о продаже авто по приемлемым для них ценам на популярном сайте. Связавшись с продавцом, договаривались об условиях сделки, главным из которых была предоплата. Неизвестный, который якобы продавал транспорт, присылал в Viber для пущей убедительности копию своего паспорта и расчетный номер, на который следовало перечислить залог. В одном случае 34-летняя горожанка пыталась купить минивэн Volkswagen. Женщина перевела продавцу в качестве предоплаты 1 500 рублей, но этой суммы для задатка оказалось мало - потребовали еще денег якобы для лечения тяжелобольной матери.

Тогда покупательница усомнилась в законности сделки, отказалась от покупки и попросила вернуть предоплату - после продавец пропал с горизонта. В другом случае девушка покупала Citroen и авансом перечислила 1 000 рублей, но обещанной машины так и не дождалась. Причина та же - хозяин авто попросил доплатить якобы на лекарства, но, получив отказ, внес девушку в черный список. На такую же уловку преступников попалась и еще одна 31-летняя местная жительница. Попытка стать хозяйкой Audi едва не обошлась ей в 5 тысяч рублей: одну тысячу дама уже перевела на карт-счет мошенникам, при этом те настаивали на еще одном переводе суммы - в 4 раза больше.