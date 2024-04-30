Услышала треск шифера и увидела свой дом в огне - пенсионерка оставила включенным электроприбор, огненное происшествие унесло жизнь 67-летнего пенсионера - обзор ЧП

Речица

В Речице на пожаре работники МЧС спасли пенсионера. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в дежурную службу накануне. Горел деревянный двухквартирный жилой домапо ул. Лермонтова.К месту ЧП выехали пожарные расчеты. Спасатели во время разведки на диване в горящей комнате обнаружили и вынесли на чистый воздух 66-летнего хозяин квартиры. После осмотра пенсионера медики с ожогами разной степени тяжести отвезли его в больницу. Огнем повреждены диван и вещи в комнате. Предварительная причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Гродненский р-н

Еще один жилой дом горел в Гродненском районе. О пожаре в деревне Гущицы диспетчеру службы "101" сообщил сельчанин. Когда пожарные прибыли по адресу, внутри строения было плотное задымление. Выяснилось, что в доме проживет 59-летний мужчина. Почувствовав запах гари, он вышел на улицу и попросил соседей вызвать МЧС. Спасатели потушили пожар. Рассматриваемая версия ЧП - неосторожное курение в доме.

Дятловский р-н

В Дятловском районе огненное происшествие унесло жизнь 67-летнего пенсионера. Так, житель деревни Улановщина сообщил спасателям, что на частном подворье горит жилой дом. По приезду огнеборцев строение горело изнутри. На кровати в одной из комнат работники МЧС нашли погибшим хозяина дома. Огнем уничтожены крыша, перекрытие, стены и имущество. В этом случае версия так же про неосторожное обращение с огнем при курении.

Гродненский р-н

О пожаре в Гродненском районе сообщил очевидец. В деревне Бояры горел частный дом. Деревянное строение было полностью охвачено огнем. Как рассказала 84-летняя хозяйка, она оставила включенным в сеть электрообогреватель, а сама вышла к соседке. Через некоторое время пенсионерка услышала треск шифера и увидела свой дом в огне. Работники МЧС ликвидировали пожар. Впрочем, дом восстановлению вряд ли подлежит. Предварительно причиной стало короткое замыкание.

Щучинский р-н