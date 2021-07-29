Установите программу удаленного доступа, и операция будет отменена: новая схема киберпреступников

Следственный комитет обращает внимание! В правоохранительные органы обратилась жительница Гродно и сообщила, что у нее с банковской карты похитили крупную сумму денег. В ходе допроса женщина рассказала, что 20 июля в мессенджере Viber ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником банка. В ходе разговора собеседник сказал, что в настоящее время с банковской карты потерпевшей идет оплата товаров в интернет-магазине. Женщина опровергла эту информацию, тогда лжесотрудник предложил ей вариант отмены операции и попросил установить программу удаленного доступа на свой мобильный телефон, чтобы он мог вернуть деньги. Местная жительница выполнила все указания звонившего. Лишь когда стали приходить сообщения о списании денег, она поняла, что ее жестоко обманули. К счастью, женщина вовремя опомнилась и заблокировала карту, не дав возможности киберпреступнику похитить все свои сбережения. В то же время более 4 тысяч рублей ушли мошенникам. В настоящее время планируется направление международных просьб об оказании правовой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело.