Установлена личность человека, который изготовил подделку номиналом 1000 евро

Милиция Гродно вместе с коллегами из СК установила личность человека, который изготовил подделку номиналом 1000 евро из зимбабвийских долларов. Автором оказался осужденный за аналогичное преступление, и сейчас он как раз-таки находится в исправительной колонии. В последнем случае его признали подозреваемым по уголовному делу. Напомним, что в апреле в Гродно пенсионер принес в обменник поддельную купюру и даже не догадывался об этом. Сам 65-летний житель областного центра пояснил, что банкнота досталась ему от отца несколько лет назад. О том, что деньги не настоящие, он не подозревал. А эксперты озвучили, что под евро переделана банкнота в 1000 долларов Зимбабве. Злоумышленники заменили наименование банка-эмитента, название валюты и реквизиты с помощью компьютерной техники. В милиции рассказали, что, отрабатывая этот материал, правоохранители установили - несколько лет назад подобные фальшивки уже были в обороте. И оперативная цепочка вывела на человека, причастного к изготовлению. Но, каким образом подделка попала в руки пенсионера, и есть ли какая-то связь между подозреваемым и владельцем несуществующей в природе купюры в 1000 евро, не сообщается.

