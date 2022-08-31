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Устроил скандал, облил себя, супругу и дом бензином и попытался поджечь - чем все закончилось
Устроил скандал, облил себя, супругу и дом бензином и попытался поджечь. Причем все происходящее из соседней комнаты слышали дети 5 и 15 лет. 20 августа в милицию спросьбой о помощи обратиласьжительница Мозырского района. Недалеко от той деревни, где развернулись шокирующие события, дежурили участковый инспектор и сотрудники патрульно-постовой службы - они оперативно приехали на место вызова. Тогда стало ясно: 41-летний глава семейства в неадекватном состоянии. Попытки его успокоить были тщетны. В отношении дебошира заведено уголовное делоза угрозу убийством.
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