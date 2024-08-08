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Утонул рыбак, 4 человека заблудились в лесах за сутки, в элитной высотке на балконе тушили унитаз - обзор ЧП

Поставский р-н

В Поставском районе утонул рыбак. Накануне в МЧС позвонил мужчина и сообщил, что на акватории исчез его друг. Прибывшие на место спасатели обнаружили на берегу вещи пропавшего, мобильный телефон и велосипед. Потом оказалось, что два друга договорились встретиться у водоема. Один из них приехал раньше. Что пошло не так, неизвестно. Но тело мужчины нашли в пяти метрах от береговой линии. Там же находилась его лодка.

Брестский район

За сутки в белорусских лесах заблудились 4 человека. В Брестском районе спасатели нашли женщину рядом с болотом. Местная жительница отправилась за грибами. В какой-то момент поняла, что потеряла ориентир. Благо, телефон еще не успел разрядиться, и она позвонила в МЧС. Спасатели объяснили, как отправить свою геолокацию и, ориентируясь на нее, смогли найти женщину.

Браславский район

Похожие случаи произошли также в Браславском, Дубровенском и Кировском районах. В последнем случае женщину искали вместе со спасателями и местные жители. Сотрудники МЧС применяли световые и звуковые сигналы. Во всех случаях люди найдены.

Минск

Эпичное видео из столицы. В одном из элитных микрорайонов пожарные тушили на балконе высотки унитаз. Удивительно, но факт. 4 пожарных расчета приехали ликвидировать ЧП. Справились быстро. Понадобилась пожарная лестница, чтобы подняться на верхние этажи. Что делал предмет сантехники на балконе, неизвестно, как и то, что вызвало в нем возгорание.

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