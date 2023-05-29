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Увлечение ботаникой обернулось для жителя Гродно уголовным делом
Увлечение ботаникой обернулось для жителя Гродно уголовным делом. На своем участке он культивировал запрещенные растения для производства наркотиков. Правоохранители задержали 44-летнего жителя областного центра. Культуру он выращивал на даче в специальном помещении. Позже хранил растения в этом же доме. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".
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