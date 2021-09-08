Увлечение химией переросло в наркобизнес - 17-летний юноша в Гродно организовал нарколабораторию

Увлечение химией в школе переросло в наркобизнес. Несовершеннолетнего студента в Гродно задержали за дурманы. 17-летний юноша организовал дома нарколабораторию. Изъято почти 500 граммов запрещённых веществ, в числе которых и марихуана. Наркотики нашли в квартире. По данным милиции, задержанный увлекался химией со школьной скамьи, становился лауреатом тематических олимпиад. Но свои знания направил не в то русло. Готовил наркотики - синтетику. А далее сбыт через виртуальный маркет.