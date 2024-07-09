Аттракционы Минска дополнительно проверят после ЧП в парке Челюскинцев

После инцидента в парке Челюскинцев в Минске, специально созданная комиссия закрыла для проверки и другие похожие аттракционы в стране.

Напомним, в минувшую субботу здесь с высоты трех-четырех метров упали качели "Лебеди". 12 человек, которые находились вверху, полетели вместе с ними. К счастью, травмы оказались легкими. Три человека были доставлены в больницу, но после осмотра отпущены домой.