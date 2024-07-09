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Аттракционы Минска дополнительно проверят после ЧП в парке Челюскинцев
После инцидента в парке Челюскинцев в Минске, специально созданная комиссия закрыла для проверки и другие похожие аттракционы в стране.
Напомним, в минувшую субботу здесь с высоты трех-четырех метров упали качели "Лебеди". 12 человек, которые находились вверху, полетели вместе с ними. К счастью, травмы оказались легкими. Три человека были доставлены в больницу, но после осмотра отпущены домой.
Первичная проверка показала, что в карусели был частично разрушен сварной шов. Из-за чего была нарушена ее стойкость.
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