В Барановичском районе 17-летний парень украл мотоцикл с местной штрафстоянки

Хотел ощутить свободу от езды на мотоцикле, но теперь может потерять свободу вовсе. 17-летний парень пошел на кражу ради мечты.

В милицию поступило сообщение, что на местной штрафстоянке пропал мотоцикл "Хорс". Кроме того, спустя какое-то время со склада одной из торговых интернет-площадок похитили двигатель внутреннего сгорания, 12 аккумуляторов, 2 противотуманные фары, 2 кулера для охлаждения мобильных телефонов и 40 рублей.

Оказалось, что кражи связаны - в них поучаствовал местный подросток, который рассказал, что таким образом хотел собрать байк.

Наталья Моськина, врио старшего инспектора по ОП ОИОС УВД Брестской области:

Парень заказал на интернет-площадке запчасти для ремонта мотоцикла, но так как не имел денежных средств заплатить за заказ, решился на очередную кражу. В один из вечеров он направился к складскому помещению, надел балаклаву, чтобы скрыть свое лицо, отжал входную дверь, затем нашел свои заказы, а также чужие, забрал их и скрылся.