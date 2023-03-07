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В 8,5 тысячи рублей минчанам обошелся вход на фальшивый "интернет-банкинг"

Три жителя столицы обратились в милицию с заявлением, что стали жертвами кибермошенников. Пострадавшие хотели совершить платежи в интернете, но лишились средств на карте. Внешне приложение было похоже на официальное. Оперативники установили, что страницы оказались фишинговыми, то есть поддельными.

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