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В агрогородке Колодищи водитель сбил 9-летнего велосипедиста

Под Минском в агрогородке Колодищи водитель Аudi сбил 9-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, с места аварии его увезли в клинику, сообщили в ГАИ. По предварительной версии, школьник оказался под колесами машины, когда переезжал дорогу на двухколеснике по зебре. Почему 51-летний водитель не успел среагировать и нажать на тормоз вовремя, сейчас выясняют специалисты.

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