В агрогородке Лесной Минского района двое мужчин из неприязни облили бензином и подожгли автомобиль знакомого

Облили бензином и подожгли. В агрогородке Лесной Минского района двое мужчин отыгрались на автомобиле знакомого. Мужчина был сообщникам неприятен, а потому они решили, как говориться, напакостить ему. Подозреваемые задержаны. Это двое минчан, оба неоднократно судимы.