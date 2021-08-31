ЧПЗона X

В агрогородке Лесной Минского района двое мужчин из неприязни облили бензином и подожгли автомобиль знакомого

Облили бензином и подожгли. В агрогородке Лесной Минского района двое мужчин отыгрались на автомобиле знакомого. Мужчина был сообщникам неприятен, а потому они решили, как говориться, напакостить ему. Подозреваемые задержаны. Это двое минчан, оба неоднократно судимы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все