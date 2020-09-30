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В агрогородке Лошница Борисовского района сельчанин ограбил деревенский магазин
По информации МВД, около 10 часов вечера фигурант проходил мимо сельпо и обратил внимание на горящий свет в подсобке. Как оказалось, дверь в помещении была слегка приоткрыта. Убедившись в том, что там никого нет, злоумышленник проник внутрь. Однако уйти незамеченным ему не удалось. Подозрительный шорох услышали работники магазина. Мужчина понял, что потерпел фиаско, схватил ящик с водкой и скрылся. Продавцы кричали незнакомцу вслед, однако тот даже и не думал останавливаться. Позже правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель. 16 бутылок краденого алкоголя милиционеры обнаружили в доме задержанного. А вот чтобы скоротать вечер после грабежа, он схватил две бутылки и ушел из дома на двое суток. Мужчину задержали спустя несколько дней недалеко от дома.
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