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В агрогородке Павловичи Кировского района ГАИ остановила автомобиль: за рулем - нетрезвая 60-летняя женщина
В агрогородке Павловичи Кировского района наряд ГАИ остановил автомобиль Volkswagen Polo, за рулем находилась нетрезвая 60-летняя женщина, которая не скрывала, что ехала из магазина, но перед этим употребляла спиртные напитки.
По результатам медосвидетельствования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом ей воздухе составила 2,2 промилле. Поездка в магазин за "дозаправкой" обошлась автоледи штрафом почти в 6 000 рублей с лишением водительских прав сроком на 5 лет.
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