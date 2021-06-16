В агрогородке Павловичи Кировского района ГАИ остановила автомобиль: за рулем - нетрезвая 60-летняя женщина

В агрогородке Павловичи Кировского района наряд ГАИ остановил автомобиль Volkswagen Polo, за рулем находилась нетрезвая 60-летняя женщина, которая не скрывала, что ехала из магазина, но перед этим употребляла спиртные напитки.

По результатам медосвидетельствования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом ей воздухе составила 2,2 промилле. Поездка в магазин за "дозаправкой" обошлась автоледи штрафом почти в 6 000 рублей с лишением водительских прав сроком на 5 лет.

