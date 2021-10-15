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В Амурской области России водитель внедорожника Nissan влетел в торговый объект и остановился возле кассы

В магазин по-быстрому. В Амурской области России водитель внедорожника Nissan буквально влетел в торговый объект. На записи с камеры видео наблюдения видно, как водитель едет на высокой скорости. Каким должен был стать его пункт назначения неизвестно, но в итоге автомобиль остановился уже возле кассы. Что именно так срочно понадобилось купить шоферу, история умалчивает.

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