В аварии в Гродно столкнулись два авто и троллейбус.

Инцидент произошел накануне днем. По информации ГАИ, 30-летний водитель Mitsubishi ехал со стороны улицы Курчатова в правой полосе. В какой-то момент от остановки начал движение троллейбус, который въезжал на правую полосу. Далее водитель японской машины перестроился в левую, на которой находился автомобиль Fiat. Он его не заметил, столкновения избежать не удалось. От удара Fiat развернуло, а Mitsubishi откинуло на троллейбус. В результате аварии 25-летней девушке-шоферу понадобилась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.