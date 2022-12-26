В Барановичах 24-летний парень за снятие порчи заплатил аферистам более 2,5 тыс. рублей

Магия оказалась бессильной. В Барановичах 24-летний парень поверил аферистам и за снятие порчи заплатил более 2,5 тыс. рублей. На местном вокзале он познакомился якобы с гадалкой. Женщина быстро вошла в доверие мужчины и пригласила к себе домой.

Потом был рассказ о тяжелой жизненной ситуации. Новая знакомая заверила, что может легко исправить все с помощью своего магического мастерства. Клиент оплатил ритуал и пошел ожидать чуда. Но когда спустя месяц изменений в своей жизни мужчина не заметил, пошел с заявлением в милицию.