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В Барановичах 24-летний парень за снятие порчи заплатил аферистам более 2,5 тыс. рублей
Магия оказалась бессильной. В Барановичах 24-летний парень поверил аферистам и за снятие порчи заплатил более 2,5 тыс. рублей. На местном вокзале он познакомился якобы с гадалкой. Женщина быстро вошла в доверие мужчины и пригласила к себе домой.
Потом был рассказ о тяжелой жизненной ситуации. Новая знакомая заверила, что может легко исправить все с помощью своего магического мастерства. Клиент оплатил ритуал и пошел ожидать чуда. Но когда спустя месяц изменений в своей жизни мужчина не заметил, пошел с заявлением в милицию.
Фото:pixabay.com
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