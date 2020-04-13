В Барановичах бесправник на БМВ уходил от погони и протаранил гараж

Как нам рассказали в ГАИ, инспекторы подали водителю сигнал об остановке, тот притормозил, но потом вновь ускорился. Правоохранители преследовали нарушителя по нескольким улицам райцентра. В какой-то момент водитель БМВ, не справившись с управлением, влетел в кирпичный гараж. Сообщается, что нарушитель - 35 летний житель Бреста, которого ранее уже три раза лишали прав за нетрезвую езду. На этот раз мужчина отказался проходить освидетельствование. На него составили 7 административных проколов.



