В Барановичах безработный пытался вынести из магазина бутылку водки стоимостью 6 рублей

Продавец заметила это, стала в дверях и не пускала парня. Завязалась потасовка. Молодой человек пытался вырваться и даже укусил женщину за палец. На помощь подоспели коллеги. На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали пьяного мужчину.