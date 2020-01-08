ЧПЗона X

В Барановичах безработный пытался вынести из магазина бутылку водки стоимостью 6 рублей

Продавец заметила это, стала в дверях и не пускала парня. Завязалась потасовка. Молодой человек пытался вырваться и даже укусил женщину за палец. На помощь подоспели коллеги. На срабатывание тревожной сигнализации приехали бойцы местного отдела охраны, которые и задержали пьяного мужчину.

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