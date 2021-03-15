В Барановичах под колеса попала женщина-пешеход

Переходила дорогу вне пешеходного перехода - в Барановичах под колеса "мицубиси" попала женщина-пешеход. 31-летний автомобилист двигался по улице Тельмана, дама переходила дорогу в неустановленном месте, когда и случилось ДТП. Помощь пострадавшей оказали врачи, после чего женщина отправилась домой.



