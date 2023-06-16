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В Барановичах подросток с игрушечным пистолетом пытался ограбить ломбард
Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах нападения на ломбард.
Накануне в милицию Барановичей поступило сообщение от работницы ломбарда о нападении вооруженного человека. Неизвестный зашел в помещение и под угрозой применения оружия потребовал передать деньги. Однако, увидев, что женщина нажала тревожную кнопку, он скрылся. На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав горотдела и введен спецплан. Как установили на тот момент милиционеры, фигурант подъехал к ломбарду на велосипеде и после на нем же уехал в сторону железнодорожного вокзала.
Благодаря слаженной работе всех подразделений и служб, сыщики по горячим следам установили личность и задержали фигуранта. Им оказался 16-летний житель Барановичей, учащийся одного из учреждений образования. При нем находился игрушечный пистолет.
По факту нападения на ломбард следователями возбуждено уголовное дело по статье разбой.
Фото: pixabay.com
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