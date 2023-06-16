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В Барановичах подросток с игрушечным пистолетом пытался ограбить ломбард

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах нападения на ломбард.

Накануне в милицию Барановичей поступило сообщение от работницы ломбарда о нападении вооруженного человека. Неизвестный зашел в помещение и под угрозой применения оружия потребовал передать деньги. Однако, увидев, что женщина нажала тревожную кнопку, он скрылся. На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав горотдела и введен спецплан. Как установили на тот момент милиционеры, фигурант подъехал к ломбарду на велосипеде и после на нем же уехал в сторону железнодорожного вокзала.

Благодаря слаженной работе всех подразделений и служб, сыщики по горячим следам установили личность и задержали фигуранта. Им оказался 16-летний житель Барановичей, учащийся одного из учреждений образования. При нем находился игрушечный пистолет.
Юрий Варицкий, начальник отдела УУР УВД Брестской области

По факту нападения на ломбард следователями возбуждено уголовное дело по статье разбой.

Фото: pixabay.com

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