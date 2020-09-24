В Барановичах пьяный дебошир тростью избил инвалида и его мать

Как рассказали в МВД, 56-летний сотрудник ЖКХ возвращался домой с работы. По пути он встретил незнакомца под градусом. Прохожий без объяснения причин ударил мужчину с ограниченными возможностями по лицу, а затем отобрал у него трость и начал избивать владельца. Пострадавшему тяжело передвигаться без опоры и, тем не менее, у него получилось зайти во двор своего дома.



