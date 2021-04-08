В Барановичах у жителей многоэтажек из подвалов пропало имущество

Тайный гость ушел не с пустыми руками. В Барановичах в милицию обратились жители многоэтажек. Они сообщили, что из подвалов пропало имущество. Двери были вскрыты. В первом случае сумма ущерба 850 рублей, во втором - 1000. Правоохранители выяснили, что к делу имеет отношение 50-летний местный житель, ранее он уже не раз фигурировал в сводках милиции. Оказалось, что жулик также успел пробраться в кабину грузовика, он забрал оттуда имущество на сумму около 400 рублей. Свою добычу злоумышленник прятал в доме в одной из деревень неподалеку, часть вещей успел продать, деньги потратил на свои нужды. Теперь действиям мужчины дадут правовую оценку следователи.