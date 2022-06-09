ЧП в Барановичах. Утром под поезд попал мужчина - погиб на месте происшествия. По данным следствия, на станции Локомотивное депо 74-летний мужчина перебегал железнодорожные пути перед движущимся поездом. От полученных травм пенсионер скончался на месте. Предварительно, он был пьян. На месте работали эксперты и следователи.

И подобный инцидент в Михановичах. Под поезд попал 42-летний мужчина, его с травмами доставили в больницу. Сообщается, что пострадавший был нетрезв и упал с посадочной платформы под приближающийся состав. Из-за происшествия движение поездов было задержано на 11 минут.