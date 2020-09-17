3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба
В милицию поступило сообщение об обнаружении большого металлического предмета, напоминающего бомбу. На территории одного из предприятий во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалился боеприпас. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва