В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба

В милицию поступило сообщение об обнаружении большого металлического предмета, напоминающего бомбу. На территории одного из предприятий во время разравнивания песка из ковша экскаватора вывалился боеприпас. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.



По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.



