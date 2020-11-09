Нашел во время тихой охоты… В Барановичском районе мужчина обнаружил военный артефакт, когда собирал грибы. О неожиданной находке он сообщил в милицию. Изъять предмет приехали саперы. Боеприпас вывезли на полигон и уже уничтожили. Как сообщают специалисты, это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.