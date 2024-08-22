В Барановичском районе мужчина отомстил соседке за то, что она поймала его с любовницей

В Барановичском районе мужчина решил отомстить соседке за то, что последняя поймала его с любовницей. В один из дней фигурант привел домой некую даму, его супруга в это время отсутствовала. Свидетелем рандеву стала соседка, которая немедленно сообщила жене ловеласа обо всем, что увидела. Узнав об этом, влюбчивый мужчина решил отомстить соседке. Ночью он взял бензин, облил и поджег ее сарай. Хозяйка позвонила в милицию. Теперь мститель рискует не только семьи лишиться, но и стать фигурантом уголовного дела.