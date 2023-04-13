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В Барановичском районе недалеко от остановки нашли около 800 старых патронов
Восемь сотен патронов нашли в Барановичском районе. Они лежали в старом ящике недалеко от остановки. Откуда там появился деревянный контейнер, еще предстоит выяснить.
Напомним, что прикасаться к таким вещам опасно, ведь они могут сдетонировать. Саперы предметы изъяли и отвезли специалистам для баллистической экспертизы. Предположительно патроны относятся к временам Великой Отечественной войны.
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