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В Беларусь пытались провезти запрещенные стероидные препараты

Правоохранители перекрыли канал поставки запрещенных веществ из России в Беларусь. В республику для последующей перепродажи везли запрещенные в стране стероидные препараты.

Перевозчики задержаны при содействии представителей Брестской таможни и силовой поддержке отряда "Рысь". При осмотре автомобиля у нарушителей нашли 50 флаконов. Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ.

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