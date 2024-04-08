В Беларусь пытались провезти запрещенные стероидные препараты

Правоохранители перекрыли канал поставки запрещенных веществ из России в Беларусь. В республику для последующей перепродажи везли запрещенные в стране стероидные препараты.

Перевозчики задержаны при содействии представителей Брестской таможни и силовой поддержке отряда "Рысь". При осмотре автомобиля у нарушителей нашли 50 флаконов. Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу сильнодействующих веществ.