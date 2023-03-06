В Беларусь тайно пытались провезти монеты стоимостью свыше полумиллиона белорусских рублей

Монеты стоимостью свыше полумиллиона белорусских рублей пытались тайно провести в нашу страну через пункт пропуска "Каменный лог". Как сообщает ГТК, двое граждан Украины и России ехали в рейсовом автобусе "Вильнюс-Минск", где и спрятали товар. Таможенники нашли, без малого 4 кило железных денег и отправили их на исследование. По результатам экспертизы, это британские, австралийские и южноафриканские инвестиционные монеты. Их внешняя поверхность изготовлена из золота и сплава. Не задекларировав изделия, путешественники рассчитывали уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму более 236 тысяч рублей. Экономия обернулась для пассажиров уголовным делом.