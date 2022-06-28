В Беларуси продолжается борьба с наркосодержащими маком и коноплей

В Жодино бойцы наркоконтроля выявили плантацию конопли.80 кустов росли в частном секторе на окраине города. Что это - самосей или чей-то участок по выращиванию марихуаны, должна установить проверка, растения уничтожены.

Напомним, в Беларуси продолжается спецпрограмма "Мак", в рамках которой правоохранители изымают из незаконного оборота наркосодержащие растения - коноплю и мак, проводят профилактические и рейдовые мероприятия. Владимир Королев вместе с милицией инспектировал поля Мядельского района.

30-градусная жара - лучшие условия для цветения мака. Это поле никто не садил. Каждый год такие участки-самосеи появляются по всей стране. Это головная боль для правоохранителей и радость горожанам.

Издревле мак выращивали как декоративное растение.У некоторых культур этот цветок символизируется с плодородием. Красиво цветет - вздыхают очевидцы, жалко скашивать большую клумбу. Но милиция непреклонна: мак буквально притягивает любителей опия.

Наркозависимые, несмотря на то, что поля находятся в общественном месте, начинают срывать данные растения для последующего их употребления. Оперативный сотрудник Мядельского РОВД

Спецпрограмма "Мак" в Беларуси проводится ежегодно на протяжении всего лета. В этом году из-за холодной весны покос красных цветов начался лишь сейчас. А пока правоохранители проверяли местных жителей и вели разъяснительную работу".

На территории Мядельского района ряд граждан привлечен к ответственности за выращивание запрещенных растений на своих участках. Также выявлен факт выращивания конопли в целях изготовления из него марихуаны. В отношении жителя Мяделя возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Оперативный сотрудник Мядельского РОВД