3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Беларуси пройдет очередная спецоперация "Арсенал" - самое время добровольно сдать незарегистрированное оружие
Более 600 единиц незарегистрированного оружия и около 72 тыс.боеприпасов различного калибра изъято из оборота с начала года в Беларуси. МВД поделилось цифрами по кампании "Арсенал".
Уже с 9 октября в стране стартует очередная спецоперация. Поэтому, как говорят сами милиционеры, самое время добровольно сдать незарегистрированное оружие.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все