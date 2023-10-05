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В Беларуси пройдет очередная спецоперация "Арсенал" - самое время добровольно сдать незарегистрированное оружие

Более 600 единиц незарегистрированного оружия и около 72 тыс.боеприпасов различного калибра изъято из оборота с начала года в Беларуси. МВД поделилось цифрами по кампании "Арсенал".

Уже с 9 октября в стране стартует очередная спецоперация. Поэтому, как говорят сами милиционеры, самое время добровольно сдать незарегистрированное оружие.

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