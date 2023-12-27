В Беларуси судебные эксперты установили вора по ДНК с окурка

Судебные эксперты по ДНК с окурка помогли установить вора. Кража произошла еще в 2020 году в Сенненском районе. С места происшествия следователи изъяли улики окурки и стеклянный флакон. В ходе проведения судебной генетической экспертизы из биологического материала на объектах, выделили генетические характеристики неизвестного мужчины. Но установить вора на тот момент не удалось. И только в ноябре во время постановки на учет мужчины его образцы совпали с образцами из Сенненского района. Подозреваемый признался, что тогда он отмечал Новый год в компании знакомых в соседней деревне, но, поругавшись с хозяевами, решил идти домой в Витебск. По дороге замерз и забрался в ближайший дом. Отдохнув и согревшись, гость прихватил с собой все, что смог унести.