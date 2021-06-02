В Беларуси задержана преступная группа, разводившая клиентов на деньги, обещая авто из Европы

Компания аферистов из семи человек создала несколько фирм - каждая выполняла свою роль. Сами же фигуранты "работали" в трех странах: в России находили клиентов, заманивали их в Беларусь и уговаривали на сделку, в Литве "подбирали" транспорт.

К этому времени установлено трое потерпевших, которых обманули на 174 тыс. рублей. У подозреваемых изъята техника, около 30 тыс. долларов и арестован транспорт стоимостью свыше 500 тыс. рублей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Правоохранители продолжают устанавливать иных потерпевших и факты противоправной деятельности фигурантов.

Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД вместе с Оперативной таможней ГТК раскрыли деятельность организованной группы из семи человек, которые обещали пригнать под заказ из ЕС грузовики, брали деньги, но обязательства не выполняли.

Прошлым летом дальнобойщик из Ульяновска захотел обновить свой тягач. Нашел на популярном российском сайте по продаже авто нужный ему грузовик стоимостью по низу рынка. Объявление было размещено от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая "контора" непосредственно по доставке грузовиков из Европы. Представители организации заверили потенциального покупателя, что авто находится в белорусской столице, он может приехать и осмотреть его вживую. Мужчину встретили с поезда, отвезли в гостиницу и дали время отдохнуть с дороги, чтобы потом заняться сделкой. Встречающие были предельно вежливы и обходительны, создавая впечатление работников приличной организации.