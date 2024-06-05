В белорусском аэропорту задержали пассажира с фальшивым паспортом

В Национальном аэропорту Минск иностранец на паспортном контроле предъявил полностью фальшивый документ, хотя при нем был действительный внутренний паспорт.

Со слов задержанного, он прибыл из России, где в отношении него возбуждено уголовное дело. Чтобы инкогнито улететь в Грузию, мужчина в интернете приобрел поддельный российский загранпаспорт.

В отношении пассажира начат административный процесс. Гражданин России помещен в изолятор до выяснения обстоятельств.