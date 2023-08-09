К чему может привести знакомство в магазине - в Белыничском районе пенсионер буквально зарубил своего собутыльника
Знакомство в магазине, совместное застолье, пьяная драка и убийство с особой жестокостью. В Белыничском районе пенсионер буквально зарубил своего собутыльника. Эксперты насчитали десятки рубленых ран. По данным СК, хозяин дома выпивал в компании нового приятеля. По злой иронии, жертва и подозреваемый познакомились в сельском магазине за пару часов до расправы.
В дальнейшем разгорелась ссора. Мужчины взялись за оружие: нож и топор. Продолжит тему Александр Камович.
Тревожный звонок поступил в Белыничский РОВД 1 августа. Когда сотрудники милиции приехали по адресу в деревню Осовец, то застали в доме жуткую картину. Убитый мужчина был буквально изрублен топором. Как установили следователи, местный пенсионер и жертва познакомились в сельском магазине за пару часов до расправы. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Гость взялся за нож, хозяин - за топор.
В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено наличие множественных рубленых ран на голове и туловище погибшего с повреждением внутренних органов и костей скелета. По предварительным данным, телесные повреждения образовались в результате не менее 20 травматических воздействий.
На месте работала следственно-оперативная группа с участием специалистов Госкомитета судебных экспертиз. Проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изъяты следы и объекты, по которым будут проведены судебные экспертизы, в том числе топор и нож.
Фигурант ранее не судим. Родственники и соседи характеризуют его как замкнутого и необщительного человека. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Добавим, что о произошедшем в милицию сообщили соседи. Пенсионер сам пришел к ним и рассказал о случившемся. В настоящее время 69-летнему жителю Белыничского района предъявлено обвинение в "убийстве, совершенном с особой жестокостью". Санкции статьи предусматривают вплоть до исключительной меры наказания.