В Белыничском районе пьяного бесправника ГАИ остановила со стрельбой

В Белыничском районе пьяного бесправника пришлось останавливать со стрельбой. Инцидент произошел накануне днем. По информации ГАИ, на трассе водитель "опеля" проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться в направлении Минска. В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки сотрудники ГАИ использовали оружие. Водитель задержан, он не пострадал. Отмечается, что это уже вторая в течение года погоня за 44-летним могилевчанином. В августе за подобную выходку он был лишен прав на 5 лет и заплатил крупный штраф. За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация авто.