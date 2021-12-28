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В Белыничском районе пьяного бесправника ГАИ остановила со стрельбой
В Белыничском районе пьяного бесправника пришлось останавливать со стрельбой. Инцидент произошел накануне днем. По информации ГАИ, на трассе водитель "опеля" проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться в направлении Минска. В районе деревни Ермоловичи Белыничского района для остановки сотрудники ГАИ использовали оружие. Водитель задержан, он не пострадал. Отмечается, что это уже вторая в течение года погоня за 44-летним могилевчанином. В августе за подобную выходку он был лишен прав на 5 лет и заплатил крупный штраф. За повторную пьяную езду мужчине грозит уголовная ответственность и конфискация авто.
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