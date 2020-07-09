В Берестовицком районе оперативники накрыли мини-завод опытного бутлегера

54-летний мужчина не раз привлекался к ответственности за самогоноварение. В этом случае в хозпостройке правоохранители нашли 850 литров браги. Со слов хозяина, производство не его детище, а принадлежит родственнику. Эту версию еще проверяют. Вся брага уничтожена. В милиции напоминают, что за изготовление самогона предусмотрен штраф до 135 рублей, а за повторное нарушение - свыше 800 рублей.